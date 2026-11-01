Блогер Беспалов подверг сомнению образ скандальной участницы Анны Мишак на "Холостяке": на девушку нашли компромат

Анна Мишак

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Блогер Богдан Беспалов высказал претензии к создателям «Холостяка-15» из-за того, как в проекте представили 32-летнюю Анну Мышак из Киева. Участница покинула шоу после третьей церемонии роз.

В своем видео Беспалов усомнился в полноте ее телевизионного образа и поинтересовался, насколько тщательно команда проверяет информацию об участницах.

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«Возникает вопрос к продюсерам и редакторам проекта: насколько глубоко они погружаются в жизнь девушек и проверяют ли вообще какую-либо информацию о них?» — заявил он.

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В видео Беспалов зачитал сообщение от своих «кошечек», в котором речь идет о скандальной участнице проекта: «Она — Анна Мишак в шоу, а в жизни она на самом деле Анна Савич. В интернете масса ее фото и видео „клубничного“ характера. Она из „клубничной“ индустрии и других мест».

Блогер раскритиковал то, как история этой девушки была представлена в шоу.

«И как это выглядит со стороны? То есть мы показываем обществу, какая невероятная женщина: она потеряла мужа, но продолжила строить свою жизнь. Она не сдалась, она не сломалась, она служит в ВСУ, она уверенно идет по жизни и делает свое дело. А потом ты открываешь картинки в Google под другой фамилией и узнаешь, что там совсем не та „дронарня“, — заявил Беспалов.

Блогер также упрекнул создателей реалити-шоу в использовании деликатных тем для построения историй героинь. Это его оценка: в приведенных высказываниях нет подтвержденных доказательств, которые опровергали бы сведения о профессии Анны или гибели ее мужа.

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На официальном сайте проекта Мишак представлена как инженер по дронам. В ее анкете указано, что она была замужем девять лет, а в июле 2022 года вместе с мужем выехала из оккупированного Бердянска. После этого он добровольно ушел на фронт и, по информации СТБ, погиб при выполнении боевого задания, работая военным медиком.

Напомним, во время шоу Мария Захватова заявила об угрозах со стороны Анны. Мишак назвала свои слова проявлением эмоций и отказалась извиняться. На церемонии роз Вячеслав Кравцов подчеркнул, что не приемлет угроз в адрес других участниц, и попрощался с ней.

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