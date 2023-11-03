Блогер "Галицька Діва" и внучка секретаря СНБО Данилова посетили презентацию бьюти-средства от Дженнифер Лопес

В столице представили сыворотку для увлажнения и улучшения тонуса кожи от американской поп-дивы.

В Киеве, в beauty hub Manico.Rabbit, прошла презентация нового бустера от Дженнифер Лопес JLO Beauty для процедур на аппарате Hydrafacial.

Презентация нового бустера от Дженнифер Лопес – JLO Beauty

Бьюти-ивент посетили блогер Андрей Черепущак, которого все знают как "Галицька Діва", внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова – певица Маша Данилова, певец Ostrovskyi и другие.

Андрей Черепущак выбрал для своего выхода стильный лук. Он скомбинировал черную кожанку с ярким бирюзово-желтым свитшотом.

Маша Данилова и Андрей Черепущак "Галицька Діва"

Маша Данилова появилась в вязаном свитере графитового цвета с трендовыми дырками и в джинсах.

Маша Данилова, Андрей Черепущак "Галицька Діва", Lada

Ostrovskyi был одет в черную футболку, в которой похвастался татуировками на руках и шее.

Наталья Добровольная и Ostrovskyi

Андрей Черепущак "Галицька Діва", Алена Шестопалова, Lada

Алена Шестопалова и Алексей Донцов

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