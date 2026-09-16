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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
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Время на прочтение
1 мин

Блогеры на кинособытии: Николас Карма в куртке цвета металлик, Анетта Барсовна — в футболке с акулой

Звезды интернета в стильных кэжуал-образах появились на премьере украинской комедии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Анетта Барсовна и Николас Карма

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Известный украинский блогер Николас Карма встретил свою коллегу по блогерскому цеху Анетту Барсовну на премьере украинского фильма «Родичі», которая состоялась в столичном кинотеатре «Жовтень». Николас поинтересовался у Анетты, сколько стоит лук, в котором она появилась на мероприятии.

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Барсовна была одета в белую футболку оверсайз с красной надписью Jaws и большим изображением акулы из одноименного культового фильма. Она сочетала ее с широкими синими джинсами-балонами с закатанными штанинами и массивными кроссовками.

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Блогер собрала свои вьющиеся волосы в высокий хвост, а в макияже сделала ставку на естественность. Аутфит Анетта дополнила бирюзовым маникюром и красной нитью на запястье.

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсовна и Николас Карма / © Алина Онопа, ТСН.ua

Сам Николас выглядел футуристично. На ннм была белая футболка и куртка-анорак Nike цвета металлик с принтом и белыми шнурками-завязками. Верх он скомбинировал с широкими черными брюками с контрастными белыми швами и черно-белыми кедами Vans. Карма дополнил образ очками-авиаторами с тонированными линзами.

Напомним, фильм «Родичі» выходит в национальный прокат 17 сентября.

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