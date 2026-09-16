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- Шоу-бизнес
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Блогеры на кинособытии: Николас Карма в куртке цвета металлик, Анетта Барсовна — в футболке с акулой
Звезды интернета в стильных кэжуал-образах появились на премьере украинской комедии.
Известный украинский блогер Николас Карма встретил свою коллегу по блогерскому цеху Анетту Барсовну на премьере украинского фильма «Родичі», которая состоялась в столичном кинотеатре «Жовтень». Николас поинтересовался у Анетты, сколько стоит лук, в котором она появилась на мероприятии.
Барсовна была одета в белую футболку оверсайз с красной надписью Jaws и большим изображением акулы из одноименного культового фильма. Она сочетала ее с широкими синими джинсами-балонами с закатанными штанинами и массивными кроссовками.
Блогер собрала свои вьющиеся волосы в высокий хвост, а в макияже сделала ставку на естественность. Аутфит Анетта дополнила бирюзовым маникюром и красной нитью на запястье.
Сам Николас выглядел футуристично. На ннм была белая футболка и куртка-анорак Nike цвета металлик с принтом и белыми шнурками-завязками. Верх он скомбинировал с широкими черными брюками с контрастными белыми швами и черно-белыми кедами Vans. Карма дополнил образ очками-авиаторами с тонированными линзами.
Напомним, фильм «Родичі» выходит в национальный прокат 17 сентября.