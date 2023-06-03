Блондинка без белья: звезда реалити в платье с обнаженной спиной пришла на премьеру сериала

Звездные красотки знают, что одеть, чтобы привлечь к себе внимание на любом мероприятии.

Американская звезда реалити – Делайла Белль Хэмлин – попала в объективы папарацци по дороге на премьеру сериала от Apple TV+ – The Crowded Room, состоявшуюся в Нью-Йорке.

Для своего выхода Делайла выбрала сексуальное черное платье макси с пикантным декольте, обнаженной спиной и разрезом, под которое она не надела белье. От вспышек фотокамер ее наряд немного просвечивался и можно было разглядеть ее пышный бюст, но это совсем не смущало красавицу.

Делайла Белль Гемлин / Фото: Getty Images

Аутфит Хэмлин дополнила металлической цепочкой, светлыми босоножками на каблуках и сумочкой цвета металлик. Она сделала элегантную прическу, макияж со стрелками и украсила уши серьгами-кольцами.

Напомним, звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан в голубом наряде блеснула сосками на улицах Лос-Анджелеса.

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