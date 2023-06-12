Блондинка без бюстгальтера: звезда TikTok в коротком платье-сетке пришла на вечеринку

Американскую звезду TikTok и певицу Лорен Грей папарацци подловили по дороге на вечеринку в Лос-Анджелесе. Чтобы обратить на себя внимание, девушка выбрала провокационный аутфит.

Она надела черное короткое обтягивающее платье-сетку с халтером, усыпанное стразами, под которым были только черные стринги. Наряд имел откровенное декольте.

Лорен Грей / Фото: Getty Images

Образ Лорен дополнила черными босоножками и небольшой черной сумкой. На шее у нее был серебряный кулон на цепочке, в ушах – лаконичные серьги, а на руках – серебряные браслеты и кольца. Певица сделала насыщенный макияж с шоколадной помадой и прическу с локонами. Длинный французский маникюр и голубой педикюр завершили лук Грей.

Напомним, на эту же вечеринку пришла и актриса Николь Янг. Она также надела черное платье без бюстгальтера, которое имело откровенное соблазнительное декольте.

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