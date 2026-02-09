- Дата публикации
Блондинка на миллион: британская модель показала пикантные фото в красном белье
Джессика Гейл в кружевном комплекте устроила горячий фотосет на кровати и ванной комнате.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — опубликовала в Instagram новые пикантные фотографии, сделанные в спальне и ванной комнате.
Блондинка предстала перед фотокамерой в красном кружевном белье, которое состояло из бюстгальтера, стрингов, пояса для подтяжек и гартеров.
Аутфит Гейл дополнила укладкой с локонами, макияжем с помадой ягодного оттенка, молочным маникюром и золотыми украшениями.