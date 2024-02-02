Блондинка на пляже: модель в белом бикини похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи продолжает радовать своих подписчиков горячими снимками с отдыха.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новое пикантное фото с отдыха на пляже.

Девушка соблазнительно позировала в белом бикини на тонких завязках. Арабелла похвасталась стройной и сексуальной фигурой.

Арабелла Чи/Instagram

Свой пляжный лук она дополнила белой панамкой, золотой подвеской на цепочке и золотыми браслетами.

Напомним, ранее Арабелла Чи в кроп-топе и лосинах похвасталась подтянутым телом.

Читайте также: