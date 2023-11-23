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Блондинка с красной помадой: супермодель Клаудия Шиффер показала, как выглядела 31 год назад

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
48
Время на прочтение
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Блондинка с красной помадой: супермодель Клаудия Шиффер показала, как выглядела 31 год назад

Клаудия Шиффер показала, как выглядела 31 год назад / Фото: Getty Images

Звезда 90-х показала интересный архивный снимок.

53-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер в своем Instagram показала кадр из выпуска Vanity Fair 1992 года авторства известного фотографа Хельмута Ньютона. Она запечатлена в образе эффектной блондинки с кудрями, с синими тенями и красной помадой. На модели обтягивающее платье винного оттенка с декольте, подчеркивающее ее бюст.

"Невероятно видеть работы моего покойного друга и невероятного фэшн-фотографа Хельмута Ньютона на новой выставке в А-Корунье, Испания. Выставка продлится до 1 мая 2024-го", - написала под фото Клаудия.

Напомним, ранее Клаудия Шиффер вышла на подиум показа Versace в Милане. Она продемонстрировала на подиуме мятно-зеленое "металлическое" платье-комбинацию с кружевными вставками на груди и талии, а также трендовым ромбовидным принтом.

Клаудия Шиффер на показе Versace в Милане / © Associated Press
Клаудия Шиффер на показе Versace в Милане / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
48
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