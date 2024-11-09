Блондинка с огромной грудью: порноактриса-трансгендер позировала на пляже в салатовом бикини

Бритни Кейд в ярком луке сфотографировалась с сап-доской.

Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд опубликовала в Instagram фото с отдыха.

Блондинка сфотографировалась на побережье с синей доской для серфинга, на которой был изображен черный символ Playboy.

Бритни Кейд/Instagram

Бритни была одета в салатовое бикини, лиф которого подчеркнул ее огромную грудь, и в салатовую велюровую мини-юбку.

Бритни Кейд/Instagram

У Кейд были распущенные волосы, макияж с длинными и пышными накладными ресницами, длинный французский маникюр и цепочка с подвеской на шее.

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