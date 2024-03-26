Блондинка с пышным бюстом: София Вергара показала архивные снимки

51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара решила опубликовать в своем Instagram архивные снимки.

София Вергара / Фото: Instagram Софии Вергары

На них актриса позирует в красивом белом бикини с вставками из блестящих камней, которое эффектно подчеркивает ее пышный бюст. Ее волосы распущены и немного мокрые, будто она только что вышла из воды. Когда были сделаны эти фотографии, звезда не сказала, но, как можно заметить, тогда она немного осветляла волосы.

София Вергара / Фото: Instagram Софии Вергары

Напомним, София Вергара исполнила главную роль в сериале "Гризельда", она сыграла колумбийскую наркобаронессу Гризельду Бланко, которая была криминальным авторитетом в США в 70-80-х годах. В своем блоге актриса показала, как ей накладывали грим для этой роли.

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