Блондинка с пышным бюстом: София Вергара показала архивные снимки

Актриса порадовала фолловеров пикантными фотографиями.
51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара решила опубликовать в своем Instagram архивные снимки.
На них актриса позирует в красивом белом бикини с вставками из блестящих камней, которое эффектно подчеркивает ее пышный бюст. Ее волосы распущены и немного мокрые, будто она только что вышла из воды. Когда были сделаны эти фотографии, звезда не сказала, но, как можно заметить, тогда она немного осветляла волосы.
Напомним, София Вергара исполнила главную роль в сериале "Гризельда", она сыграла колумбийскую наркобаронессу Гризельду Бланко, которая была криминальным авторитетом в США в 70-80-х годах. В своем блоге актриса показала, как ей накладывали грим для этой роли.
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