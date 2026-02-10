ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
70
1 мин

Блондинка со шлангом: папарацци подловили звезду реалити в мини-юбке на автозаправке

Эмма Эрнан в пикантном аутфите заправила свою машину.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эмма Эрнан

Эмма Эрнан / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — попала в объективы папарацци на автозаправке. Фотографы запечатлели, как блондинка в пикантном луке и со шлангом в руке заправляла свою машину.

Эмма была одета в черный фактурный кроп-топ из ткани «тедди» и голубую джинсовую мини-юбку с черным кожаным поясом, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Эмма Эрнан / © Getty Images

Образ Эмма дополнила черными босоножками на высоких шпильках. У нее были распущенные волосы, красный маникюр, черные солнцезащитные очки на лице, серьги-кольца в ушах, золотой браслет, часы и кольцо на руках.

