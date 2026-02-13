Блондинка в бикини: Хайди Клум показала, как ее мама выглядела в молодости

Хайди Клум с мамой Эрной / © Instagram Хайди Клум

11 февраля Эрне Клум — маме 52-летней немецкой супермодели и судье шоу America’s Got Talent Хайди Клум — исполнилось 82 года. В честь этого дочь решила опубликовать в своем Instagram ретро-фото с ней.

Эрна Клум / © Instagram Хайди Клум

Эрна запечатлена отдыхающей на цветастом шезлонге. Она одета в пестрое бикини. «С днем рождения, мама. Я тебя очень люблю», — написала Хайди под фото.

О женщине известно немного, ведь она не ведет публичный образ жизни. Она выросла в Германии, работала парикмахером. С Хайди у нее близкие и теплые отношения, ведь с самого ее детства и юности она поддерживала дочь и всегда сопровождала на кастингах в начале ее карьеры. В интервью супермодель рассказывала, что мама учила ее ухаживать за собой, заботиться о теле и стиле. Эрна научила Хайди быть независимой и уверенной в себе.

Хайди Клум с мамой Эрной / © Instagram Хайди Клум

Напомним, в 2024-м Эрна Клум вместе с дочерью Хайди и внучкой Лени — тоже моделью — снялась для рекламы бренда нижнего белья. Они стали звездами промокампании Intimissimi.