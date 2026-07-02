Блондинка в бикини сочного цвета: британская модель похвасталась роскошной фигурой на Ибице

Джессика Гейл

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Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл порадовала своих подписчиков новой серией горячих снимков с отдыха на Ибице.

Джессика Гейл

Красавица устроила импровизированную фотосессию у панорамного бассейна с видом на Средиземное море. На ней было яркое бикини в сочных оранжево-красных полосках. Купальник прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и загорелую кожу.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Свой пляжный образ Джессика дополнила минималистичными золотыми украшениями: тонкими браслетами, кольцами и нежными анклетами на лодыжках.

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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель сделала нежный макияж и распустила длинные светлые волосы, уложив их легкими волнами.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На снимках Гейл позировала на шезлонге, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Солнечные лучи подчеркивали бронзовый загар и глянцевый эффект на коже, а яркий купальник эффектно контрастировал с бирюзовой водой бассейна и насыщенно-голубым небом.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

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