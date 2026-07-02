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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Блондинка в бикини сочного цвета: британская модель похвасталась роскошной фигурой на Ибице

Джессика Гейл поделилась серией ярких фотографий с отдыха на солнечном острове.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл порадовала своих подписчиков новой серией горячих снимков с отдыха на Ибице.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Красавица устроила импровизированную фотосессию у панорамного бассейна с видом на Средиземное море. На ней было яркое бикини в сочных оранжево-красных полосках. Купальник прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и загорелую кожу.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Свой пляжный образ Джессика дополнила минималистичными золотыми украшениями: тонкими браслетами, кольцами и нежными анклетами на лодыжках.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель сделала нежный макияж и распустила длинные светлые волосы, уложив их легкими волнами.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На снимках Гейл позировала на шезлонге, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Солнечные лучи подчеркивали бронзовый загар и глянцевый эффект на коже, а яркий купальник эффектно контрастировал с бирюзовой водой бассейна и насыщенно-голубым небом.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
17
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