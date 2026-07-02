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- Шоу-бизнес
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Блондинка в бикини сочного цвета: британская модель похвасталась роскошной фигурой на Ибице
Джессика Гейл поделилась серией ярких фотографий с отдыха на солнечном острове.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл порадовала своих подписчиков новой серией горячих снимков с отдыха на Ибице.
Красавица устроила импровизированную фотосессию у панорамного бассейна с видом на Средиземное море. На ней было яркое бикини в сочных оранжево-красных полосках. Купальник прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и загорелую кожу.
Свой пляжный образ Джессика дополнила минималистичными золотыми украшениями: тонкими браслетами, кольцами и нежными анклетами на лодыжках.
Модель сделала нежный макияж и распустила длинные светлые волосы, уложив их легкими волнами.
На снимках Гейл позировала на шезлонге, демонстрируя фигуру с разных ракурсов. Солнечные лучи подчеркивали бронзовый загар и глянцевый эффект на коже, а яркий купальник эффектно контрастировал с бирюзовой водой бассейна и насыщенно-голубым небом.