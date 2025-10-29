ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
208
1 мин

Блондинка в "голом" платье: американская актриса без бюстгальтера пришла на церемонию

28-летняя Мишель Рэндольф выбрала для светского мероприятия смелый наряд.

Алина Онопа
Мишель Рэндольф

Мишель Рэндольф / © Associated Press

Мишель Рэндольф посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе. Там блондинка появилась в откровенном аутфите.

Мишель Рэндольф / © Associated Press

Мишель Рэндольф / © Associated Press

На звезде было фактурное "голое" платье миди жемчужного оттенка на тонких бретельках, под которым не было бюстгальтера. Лук Мишель дополнила мюлями на каблуках цвета слоновой кости.

Мишель Рэндольф / © Associated Press

Мишель Рэндольф / © Associated Press

Рэндольф распустила волосы, сделала максимально натуральный макияж с нежно-розовой помадой, а также маникюр и педикюр цвета гнилой вишни.

