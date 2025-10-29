- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Блондинка в "голом" платье: американская актриса без бюстгальтера пришла на церемонию
28-летняя Мишель Рэндольф выбрала для светского мероприятия смелый наряд.
Мишель Рэндольф посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе. Там блондинка появилась в откровенном аутфите.
На звезде было фактурное "голое" платье миди жемчужного оттенка на тонких бретельках, под которым не было бюстгальтера. Лук Мишель дополнила мюлями на каблуках цвета слоновой кости.
Рэндольф распустила волосы, сделала максимально натуральный макияж с нежно-розовой помадой, а также маникюр и педикюр цвета гнилой вишни.