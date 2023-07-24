Блондинка в голубом ромпере: экс-модель Victoria's Secret похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами

Фотографы подловили 35-летнюю американскую модель Джой Корриган во время прогулки по Лос-Анджелесу.
В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала бывшая американская модель Victoria's Secret, Sports Illustrated и Playboy Playmate – Джой Корриган.
Блондинка была одета в голубой ромпер с пикантным декольте, который прекрасно подчеркнув ее сексуальную и идеальную фигуру и стройные ноги.
В этом наряде Корриган похвасталась также упругими ягодицами.
Лук Джой дополнила белыми кроссовками, носками и белой стеганной сумочкой Chanel. Она распустила волосы, сделала максимально естественный макияж и надела на шею деликатную цепочку.
Напомним, ранее Джой Корриган папарацци подловили на пляже. Красавица загорала в розовом купальнике с цветочным принтом, лиф которого был на нее немного мал.
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