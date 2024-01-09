Блондинка в кружевном белье с перьями: британская модель продемонстрировала идеальную фигуру

Арабелла Чи обожает фотографироваться в сексуальных луках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась с фолловерами в Instagram новой пикантной фотографией.
Блондинка позировала во дворе дома. Она предстала перед фотокамерой в светлом кружевном белье, украшенном перьями на бретельках и поясе для подтяжек.
Арабелла имеет идеальную фигуру: у нее подтянутое тело, плоский живот, сексуальный бюст и стройные ноги.
"Там, где появляются перья, ангелы рядом", – подписала модель фото.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи похвасталась сексуальными формами в кружевном белье разных цветов.
Читайте также: