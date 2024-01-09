Блондинка в кружевном белье с перьями: британская модель продемонстрировала идеальную фигуру

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась с фолловерами в Instagram новой пикантной фотографией.

Блондинка позировала во дворе дома. Она предстала перед фотокамерой в светлом кружевном белье, украшенном перьями на бретельках и поясе для подтяжек.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла имеет идеальную фигуру: у нее подтянутое тело, плоский живот, сексуальный бюст и стройные ноги.

"Там, где появляются перья, ангелы рядом", – подписала модель фото.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи похвасталась сексуальными формами в кружевном белье разных цветов.

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