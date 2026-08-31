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- Шоу-бизнес
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Блондинка в розовом купальнике: модель похвасталась стройной фигурой на Миконосе
Джесс Хардинг устроила импровизированную фотосессию у бассейна в белоснежном интерьере на греческом острове.
Британская модель и инфлюенсер Джесс Хардинг поделилась в Instagram снимками с отдыха на Миконосе.
«Миконос появился в чате», — шутливо подписала она фотографии.
Для фотосета Джесс выбрала крошечное бикини ярко-розового цвета со стразами, в котором она продемонстрировала свою стройную фигуру.
Модель позировала босиком у бассейна с бирюзовой водой. Белоснежные фактурные стены и округлые формы интерьера, характерные для греческих островов, создавали эффект пещеры и контрастировали с ее ярким купальником.
Хардинг распустила длинные прямые волосы, нанесла макияж с выразительными бровями, стрелками и коричневой помадой, а завершила образ французским маникюром.