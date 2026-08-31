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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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64
Время на прочтение
1 мин

Блондинка в розовом купальнике: модель похвасталась стройной фигурой на Миконосе

Джесс Хардинг устроила импровизированную фотосессию у бассейна в белоснежном интерьере на греческом острове.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джесс Хардинг

Джесс Хардинг

Британская модель и инфлюенсер Джесс Хардинг поделилась в Instagram снимками с отдыха на Миконосе.

«Миконос появился в чате», — шутливо подписала она фотографии.

Джесс Хардинг

Джесс Хардинг

Для фотосета Джесс выбрала крошечное бикини ярко-розового цвета со стразами, в котором она продемонстрировала свою стройную фигуру.

Джесс Хардинг

Джесс Хардинг

Модель позировала босиком у бассейна с бирюзовой водой. Белоснежные фактурные стены и округлые формы интерьера, характерные для греческих островов, создавали эффект пещеры и контрастировали с ее ярким купальником.

Джесс Хардинг

Джесс Хардинг

Хардинг распустила длинные прямые волосы, нанесла макияж с выразительными бровями, стрелками и коричневой помадой, а завершила образ французским маникюром.

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