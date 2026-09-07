Блондинка в розовом: Виктория Сильвестредт мини-юбкой подчеркнула стройные ноги в Венеции

Виктория Сильвестт / © Getty Images

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Викторию Сильвестредт запечатлели папарацци на пирсе отеля Excelsior Venice Lido во время 83-го Венецианского международного кинофестиваля.

Для своего дневного выхода звезда выбрала розовый твидовый костюм-тройку, состоящий из укороченного топа-бюстье, короткого жакета с рукавами до локтей и мини-юбки.

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Викторию Сильвестт / © Getty Images

Топ имел фигурную линию декольте, а жакет был украшен пуговицами с жемчужинами в виде цветов. Наряд открывал живот и выгодно подчеркивал длинные ноги Виктории.

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Свой наряд Сильвестт дополнила бежевыми остроносыми слингбэками Dior на высоких каблуках. В руке она держала бледно-голубую сумку Hermès Birkin, ручку которой украсила цветным платком.

Руки она украсила часами и браслетом. Свои светлые волосы модель уложила крупными локонами, придав прическе пышность и объем. В макияже актриса подчеркнула глаза, а на губы нанесла розовую помаду с блеском. Молочный маникюр завершил образ Сильвестт.

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