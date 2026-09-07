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- Шоу-бизнес
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Блондинка в розовом: Виктория Сильвестредт мини-юбкой подчеркнула стройные ноги в Венеции
51-летняя шведская актриса и модель выбрала для появления на пирсе яркий образ Барби.
Викторию Сильвестредт запечатлели папарацци на пирсе отеля Excelsior Venice Lido во время 83-го Венецианского международного кинофестиваля.
Для своего дневного выхода звезда выбрала розовый твидовый костюм-тройку, состоящий из укороченного топа-бюстье, короткого жакета с рукавами до локтей и мини-юбки.
Топ имел фигурную линию декольте, а жакет был украшен пуговицами с жемчужинами в виде цветов. Наряд открывал живот и выгодно подчеркивал длинные ноги Виктории.
Свой наряд Сильвестт дополнила бежевыми остроносыми слингбэками Dior на высоких каблуках. В руке она держала бледно-голубую сумку Hermès Birkin, ручку которой украсила цветным платком.
Руки она украсила часами и браслетом. Свои светлые волосы модель уложила крупными локонами, придав прическе пышность и объем. В макияже актриса подчеркнула глаза, а на губы нанесла розовую помаду с блеском. Молочный маникюр завершил образ Сильвестт.