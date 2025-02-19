Блондинка в ярком мини-платье: Эмма Эрнан в гламурном луке вышла на прогулку с песиками

Звезда реалити всегда выходит в свет в красивых образах.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе.
Блондинка вышла выгулять своих двух домашних любимцев: одного она несла на руках, а другого вела на поводке.
Эмма выглядела гламурно. На ней было твидовое короткое платье голубо-розового цвета с рюшами на подоле. Наряд имел пикантный квадратный вырез и декоративные белые пуговицы. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Эрнан.
Аутфит она дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках и белой сумкой. Волосы девушка собрала в высокий хвост, накрутив его в локоны, сделала макияж с розовой помадой и французский маникюр.
На лицо Эмма надела очки в белой оправе от Chanel, уши украсила серьгами в виде логотипа французского бренда, шею – бусами из трех ниток жемчуга, а руки – кольцами и браслетом Cartier.
Напомним, Эмма Эрнан в платье со стразами и босоножками Saint Laurent вышла на съемку шоу.
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