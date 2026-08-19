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- Шоу-бизнес
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Блондинка в золотом бикини: испанская певица похвасталась стройной фигурой и татуировкой на бедре
29-летняя Bad Gyal устроила импровизированную фотосессию на пляже.
Испанская певица Bad Gyal опубликовала в Instagram серию солнечных фотографий с отдыха.
На пляже блондинка позировала в золотом купальнике, который красиво переливался в лучах солнца.
Бикини состояло из лифа с широкими перекрещивающимися полосками и минималистичных плавок с высокой посадкой на бедрах. Наряд подчеркнул стройную фигуру и загар артистки.
Пляжный лук Bad Gyal дополнила большим количеством украшений. На шее у нее было несколько тонких золотых цепочек с подвесками, а талию украшал многослойный бодичейн.
На пальцах звезды красовались массивные золотые кольца с прозрачными и розовыми камнями. Также на ней были серебристые часы, а в пупке — пирсинг.
Певица еще продемонстрировала большую татуировку в виде китайского дракона на бедре.
Bad Gyal распустила волосы, нанесла макияж с выразительными ресницами и темно-бежевой помадой, а также сделала длинный французский маникюр с нежно-розовой основой.
Напомним, Bad Gyal поделилась своими откровенными фото топлес.