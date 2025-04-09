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Боди "Чудо-женщины" продадут на аукционе за 100 тысяч долларов: что это за уникальный наряд
Сейчас говоря о «Чудо-женщине» у нас перед глазами будет только образ актрисы Галь Гадот, которая воплотила этого персонажа на экране в серии фильмов от Warner Bros. Pictures. Однако эта супергероиня существует еще с 1941 года и была показана не только в многочисленных фильмах, но и сериалах.
За все эти годы наряд Чудо-женщины пережил много модификаций, которые на первый взгляд кажутся малозаметными, но каждый из них оставил свой след в истории этого культового персонажа, моде и тому, как мир относился к сексуализации героини.
Ранее одной из тех, кто сыграл Чудо-женщину была Линда Картер — американская актриса, певица и представительница США на конкурсе «Мисс Мира» в 1972 году. Она снималась в сериале под названием «Чудо-женщина», который транслировался с 1975 по 1979 год и из-за такого длительного пребывания на телевидении, ее образ стал культовым.
Хотя кажется, что на актрисе шорты и топ, но на самом деле это боди. Нижняя часть наряда была голубой и с белыми звездами, а верхняя — красной и с золотом. Такой костюм она носила во втором сезоне сериала.
Этой весной наряд решили выставить на продажу. Ожидается, что на аукционе Julien’s Auctions боди Чудо-женщины продадую от 100 до 200 тысяч долларов. Также в комплекте с боди продадут и золотые браслеты, которые актриса Линда Картер носила в сериале.