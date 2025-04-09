Боди "Чудо-женщины" продадут на аукционе за 100 тысяч долларов: что это за уникальный наряд

Линда Картер в роли «Чудо-женщины» / © Getty Images

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За все эти годы наряд Чудо-женщины пережил много модификаций, которые на первый взгляд кажутся малозаметными, но каждый из них оставил свой след в истории этого культового персонажа, моде и тому, как мир относился к сексуализации героини.

Ранее одной из тех, кто сыграл Чудо-женщину была Линда Картер — американская актриса, певица и представительница США на конкурсе «Мисс Мира» в 1972 году. Она снималась в сериале под названием «Чудо-женщина», который транслировался с 1975 по 1979 год и из-за такого длительного пребывания на телевидении, ее образ стал культовым.

Линда Картер / © Getty Images

Хотя кажется, что на актрисе шорты и топ, но на самом деле это боди. Нижняя часть наряда была голубой и с белыми звездами, а верхняя — красной и с золотом. Такой костюм она носила во втором сезоне сериала.

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Линда Картер / © Getty Images

Этой весной наряд решили выставить на продажу. Ожидается, что на аукционе Julien’s Auctions боди Чудо-женщины продадую от 100 до 200 тысяч долларов. Также в комплекте с боди продадут и золотые браслеты, которые актриса Линда Картер носила в сериале.

Фото: скриншот Julien’s Auctions