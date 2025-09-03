- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
161
3 мин
Боевой кот Шайба, "Мисс Львов" и инфлюенсеры: гости ивента в городе Льва
Звезды соцсетей собрались на открытии обновленного отеля в сердце исторического Львова.
Недавно мы побывали на открытии обновленного отеля Ribas Rooms Frerenc Lviv в центральной исторической части Львова, на улице Ференца Листа, 4. Мероприятие посетило немало гостей, среди которых были военнослужащий Александр Ляшук со своим боевым котом Шайбой, "Мисс Львов-2023" Виктория Гедз, супружеская пара инфлюенсеров Ирина и Евгений Путивленко, блогеры Татьяна Мацкович, Александра Стасив, Юлия Швед и другие.
Ведущей вечера была Карина Дмитраш, которая не давала присутствующим скучать.
Публика наслаждалась замечательным выступлением джаз-бэнда, которые исполнили "Прелюдии к вечеру" и импровизацию на темы, которые выбрали гости - именно так делал когда-то известный композитор Ференц Лист, музыка которого постоянно оживает в стенах этого отеля. Это было захватывающе и магически.
Особой атмосферы ивенту добавил DJ-сет: интересно было услышать ремиксы на темы Шопена, Листа и классики в джазовой обработке.
Все желающие могли принять участие в интерактивных развлечениях и испытать свои умения в мастер-классе по приготовлению коктейлей.
Мы имели возможность познакомиться поближе со звездой соцсетей - боевым котом Шайбой и его хозяином. Александр Ляшук рассказал нам, что нашел котика три года назад возле позиций. Он его забрал и откормил.
"Ему было месяца полтора-два. Он был маленький, худенький. На моих сосисках он стал таким толстеньким уже. И так придумали ему имя Шайба, потому что у него мордочка в форме шайбы", - поделился хозяин пушистика.
Шайбик (так Александр нежно называет своего любимца) - очень милый, игривый котик, который всегда оказывается в центре внимания. Пушистика особенно любят девушки, которые не упускают случая подойти и погладить котика.
"Тут без шансов... Как с ним конкурировать?! У меня нет таких длинных красивых усов", - шутит Александр, отвечая на вопрос, кто больше получает внимания от женской аудитории.
А "Мисс Львов 2023" и блогер Виктория Гедз поделилась с нами своим секретом стройности. Она призналась, что не является поклонницей диет и всегда прислушивается к своему организму.
"Я слушаю свое тело. То, что мне хочется - я ем. Вот, например, сегодня хочу десерт - я съем его. И я занимаюсь активным спортом", - рассказала девушка.
Виктория трижды в неделю занимается танцами и трижды в неделю - пилатесом на реформерах (тренажерах).
"Это очень тяжело. Это лучше даже, чем спортзал", - добавила она.
Этот вечер стал гармоничным сочетанием музыки, приятного общения, изысканного интерьера отеля и вдохновения. Джазовые импровизации и классические мотивы в современном звучании создали магию момента, которая еще долго отдавалась в сердцах гостей, оставив приятное послевкусие.