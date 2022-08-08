Богатые тоже плачут: у Хлое Кардашьян родился второй ребенок от неверного бойфренда

Несколько лет тому назад, во время очередного впуска реалити-шоу "Семейство Кардашьян", Хлоя заявила своей родне, что хочет от Тристана Томпсона еще одного ребенка. Похоже, те слова знаменитой блондинки не были просто брошены на ветер, ведь, согласно изданию Page Six, 38-летняя звезда и ее неверный экс-бойфренд опять стали родителями. Ребенка паре родила суррогатная мать.

Издание сообщает, что у Хлое и Тристана родился в этот раз сын, но ни она, ни кто-либо еще из ее знаменитой семьи эту информацию пока не подтвердили. Информацию о рождении ребенка Page Six предоставил инсайдер. Малыш родился через почти восемь месяцев после их последнего разрыва.

Также сообщается, что пара больше не разговаривает, а единственное общение, которое есть в их жизни, связано с воспитанием их совместной дочери Тру. Не общаются знаменитости из-за постоянных измен Тристана, но Хлое все же прощала неверного, и они то сходились, то расходились. С другими женщинами Томпсона видели даже, когда Хлое была беременна их дочерью. Однако жирную точку в этом романе звезда реалити решила поставить после очередной измены бойфренда, в результате которой его любовница забеременела и родила ребенка. Это случилось за недолго до того, как пара обратилась к услугам суррогатной матери, поскольку Кардашьян очень хотела сына.

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

"Все это особенно грустно из-за того, что Хлое так хотела мальчика. И тут эта девушка рожает гребаного сына! Какая-то случайная женщина, с которой у него был секс на одну ночь! Пошел он к черту!" - сказала ее старшая сестра Ким Кардашьян в одном из эпизодов их шоу.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон / Фото: Getty Images

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