Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

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Наоми — легендарная супермодель. Ее путь на подиуме начался в 15 лет. На юную британку обратил внимание скаут агентства Elite Бет Болдт. На дворе был 1985 год, 15-летняя Наоми прогуливалась в парке Ковент-Гарден.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Уже через год Наоми появилась на своей первой обложке глянца — это было британское издание Elle. Кэмпбелл стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Родилась Наоми Кэмпбелл 22 мая 1970 года в Стретеме, в Лондоне. Ее мама была родом с Ямайки и в Англии работала танцовщицей. Своего отца Наоми не знала, мужчина бросил их еще до того, как девочка появилась на свет. В детстве, которое прошло в Риме, где работала мать Наоми, девочка занималась танцами и балетом.

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Будущая звезда подиумов изучала сценическое искусство в Лондонской академии сценических искусств и явно планировала связать себя с миром шоу-бизнеса и кино.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

В 90-е Наоми Кэмпбелл была очень популярной вместе с другими моделями — Синди Кроуфорд, Клаудией Шиффер, Карлой Бруни, Линдой Евангелистой. Однако кроме работы на подиумах Наоми также принимала участие в разных съемках. Например, в 1992 году она снималась в клипе Майкла Джексона In the Closet.

Карла Бруни, Клаудия Шиффер, Донателла Версаче, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен на показе Versace в 2018 году / © Getty Images

А в 1995 году дебютировала как певица со своим первым альбомом Babywoman, выпущенным звукозаписывающей компанией Epic Records.

В 90-е Наоми начала заниматься благотворительностью. Сборы от продажи ее дебютной книги «Лебедь», вышедшей в 1998 году, были отправлены в фонд Красного Креста Сомали.

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Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Также в 90-е Наоми пробовала себя в роли бизнес-леди, вместе со своими подругами и коллегами по подиуму — Кристи Тарлингтон, Клаудией Шиффер и Эль Макферсон — Кэмпбелл открыла Fashion Cafe. Оно должно было стать популярным местом для встреч американского и международного бомонда в Нью-Йорке. Но что-то пошло не так, и этот бизнес-проект спустя три года обанкротился.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

В 2006 году на церемонии «Женщина года» Наоми Кэмпбелл была удостоена премии журнала Glamour, получив специальную награду, которая называлась «За вклад в гламуризацию общества».

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

За скверный характер Наоми стали называть «Черной пантерой». Звезда много раз попадала в скандальные истории, ее арестовывали, вызывали в суд (модель обвиняли в грубом отношении и применении физической силы обслуживающему персоналу). Однажды за то, что Наоми ударила мобильным телефоном по голове горничную, модель приговорили к общественным работам — мытью полов в гараже в течение пяти дней. Супермодель была арестована за нападение на сотрудников аэропорта, а также избила своего водителя, однако мужчина решил не подавать на нее в суд.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Бурной была и личная жизнь Наоми Кэмпбелл. Но самый продолжительный роман у Наоми случился с российским олигархом Владиславом Дорониным. Они состояли в отношениях почти пять лет. В прессе писали, что в отношениях Наоми и Владислава начались проблемы после того, как Кэмпбелл заметила, что ее бойфренд слишком сильно увлекся «звездным» стилем жизни. Она же предпочитает уединенный отдых, а на мероприятия приходит только по работе. В это трудно поверить, не правда ли, ведь раньше, до карантина в мире, Наоми появлялась в светском обществе очень часто, и, надеемся, что увидим ее снова в ближайшем будущем.

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Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл / © Associated Press Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл / © Getty Images Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images