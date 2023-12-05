Бокс и прыжки на скакалке: Николь Шерзингер показала свою тренировку

Чтобы быть в отличной физической форме, певица регулярно занимается спортом.
45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – всегда много внимания уделяет занятиям спортом. В своем Instagram звезда показала, как проходит ее тренировка, которая включает в себя кардио, элементы бокса, упражнения на фитболе, тренажерах и петлях TRX.
"Не желай этого, работай ради этого", - написала под видео певица, которой мотивации не занимать. В комментариях фолловеры восхитились тем, что Николь 7 дней в неделю проводит на съемках, но все равно не пропускает тренировки.
Напомним, ранее Николь Шерзингер зажгла рождественские огни в Лондоне. Для торжественного мероприятия артистка выбрала эффектный наряд: молочное асимметричное мини-платье с одним рукавом и перьями, расшитое пайетками, которое дополнила черными блестящими туфлями на высоких каблуках.
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