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Бокс и прыжки на скакалке: Николь Шерзингер показала свою тренировку

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Бокс и прыжки на скакалке: Николь Шерзингер показала свою тренировку

Николь Шерзингер показала свою тренировку / Фото: Getty Images

Чтобы быть в отличной физической форме, певица регулярно занимается спортом.

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – всегда много внимания уделяет занятиям спортом. В своем Instagram звезда показала, как проходит ее тренировка, которая включает в себя кардио, элементы бокса, упражнения на фитболе, тренажерах и петлях TRX.

"Не желай этого, работай ради этого", - написала под видео певица, которой мотивации не занимать. В комментариях фолловеры восхитились тем, что Николь 7 дней в неделю проводит на съемках, но все равно не пропускает тренировки.

Напомним, ранее Николь Шерзингер зажгла рождественские огни в Лондоне. Для торжественного мероприятия артистка выбрала эффектный наряд: молочное асимметричное мини-платье с одним рукавом и перьями, расшитое пайетками, которое дополнила черными блестящими туфлями на высоких каблуках.

Николь Шерзингер зажгла огни над Ковент-Гарден / © Instagram Николь Шерзингер
Николь Шерзингер зажгла огни над Ковент-Гарден / Фото: Instagram Николь Шерзингер

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Дата публикации
Просмотры
110
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