Более 300 заявок в день: актер Алексей Суровцев продолжает спасать животных в Киевской области

Актер и участник прошлогодних "Танцев со звездами" ежедневно спасает четвероногих.

Сначала Алексей Суровцев помогал эвакуировать людей из Ирпеня, Бучи и Гостомеля, а сейчас спасает животных, которые потерялись или были оставлены своими хозяевами во время эвакуации из горячих точек Киевской области.

На счету актера уже более 150 спасенных жизней. Мужчина помогает бесплатно, каждый день к нему поступает более 300 заявок на спасение животных.

"На сегодняшний день имею около 300 заявок! В день выполнить могу 10-15, не более. Работаю на грани своих физических возможностей, поэтому простите, до кого не успеваю добраться! Хочу помочь всем, поверьте, но не могу. Верю в то, что скоро начнут пускать гражданских и возьму себе пару человек в помощь, у кого есть транспорт в Ирпене! Иначе толку от другой помощи не будет. Всех животных передаю хозяевам или их доверенным лицам. А для тех хвостатых, у кого нет дома, нахожу приют! Уже делаем! Безмерно благодарен всем, кто помогает. Вы мои герои! А для тех, кто ещё хочет помочь – реквизиты в шапке профиля, вместе мы сила!" – пишет Алексей в своем Instagram.

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