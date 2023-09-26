Болела изо всех сил: Тейлор Свифт впервые заметили с новым бойфрендом на спортивном матче

Певица Тейлор Свифт закрутила новый роман, ее избранником стал игрок в американский футбол Трэвис Келс. Несмотря на слухи о начале отношений, вместе на публике они не появлялись и согласно изданию Daily Mail, общаются относительно недавно.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Однако во время футбольного матча НФЛ "Канзас-Сити Чифс" против "Чикаго Беарс" Тейлор невзначай расставила все точки над і, поскольку посетила спортивный матч, активно болела за Трэвис на трибунах в VIP-ложе рядом с его семьей и, в частности, мамой - Донной.

Тейлор Свифт и мама ее бойфренда / Фото: Associated Press

На игру Тейлор пришла в белом топе на пуговицах от Doen, черных коротких шортах и двухцветной куртке New Era.

Тейлор Свифт и мама ее бойфренда / Фото: Associated Press

Волосы певица распустила, а на губы нанесла свою любимую красную помаду.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Позже спортивный ведущий Джарред Пейтон снял, как пара вместе покидает стадион Arrowhead.

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