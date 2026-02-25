Больная раком модель Бьянка Балти появилась в Италии с новой прической

Бьянка Балти / © Getty Images

Итальянская супермодель, которая уже некоторое время живет в Лос-Анджелесе, прибыла на свою родину, чтобы посетить презентацию Vogue World. Бьянка Балти просто сияла, когда позировала перед Палаццо Марино для фото.

Модель надела черную юбку, легкий розовый топ с большим цветком и накинула на плечи объемную шубу. Также заметно, что у Бьянки отросли волосы после курса химиотерапии, которую они проходила во время лечения рака.

На своей странице в Instagram модель опубликовала также пост, в котором рассказала о волосах и показала, какие этапы ей пришлось пройти и что пережить.

«Год назад состоялась моя последняя химиотерапия. Без звонка. Без церемонии. По причинам, которые до сих пор огорчают меня, тот момент прошел тихо — и оставил после себя горький привкус, который я до сих пор ношу в себе. Но многие из вас спрашивают меня о моих волосах. Вот они. Вот таким был мой путь.

Без средств. Без хитростей. Оно отросло более густым… и гораздо более кудрявым, чем было раньше. Дикое, довольно непослушное — и я люблю его больше, чем могу объяснить. Это мои милые, стойкие маленькие волоски. Они каждый день напоминают мне, что мое тело выстояло.

Никогда не воспринимайте свои волосы как должное. Если вы читаете это, сделайте мне одолжение:

поцелуйте его, скажите «я тебя люблю» и поблагодарите», — написала женщина.