"Больно": победительница "Холостяка-14" Надин показала новые фото с Цимбалюком и прокомментировала их расставание

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — опубликовала в Instagram серию романтических фотографий с Тарасаом Цимбалюком. Одни снимки были сделаны во время съемок проекта, а другие — уже после завершения шоу.

В посте девушка прокомментировала их историю с Тарасом и подытожила, что ее путь в ней завершен. Надин откровенно призналась, что в этих отношениях она почувствовала и влюбленность, и разочарование.

«Картинки как из пинтереста, красивая, но какая у нее подоплека, известно только двоим.

Красивая история была, но красоты мало, надо, чтобы было за что держаться. А искусственно создавать историю не об искренности, а чувствах не игра. Я почувствовала влюбленность и почувствовала разочарование. Спасибо и за то, и за другое. Чувства никогда не врут.

Если бы у меня было право говорить, я бы нашла силы. Больно. Но после ливня всегда появляется радуга, а после темноты — солнце.

А вам, дорогие, желаю двигаться по ощущениям, потому что они всегда указывают правильный путь. Мой путь в этой истории завершен. Но сердце открыто, потому что людьми мы являемся только тогда, когда любим!» — написала Надин.

А еще девушка сообщила в Instagram Stories, что она вернулась с отдыха во Львов и ночевала в отеле, в котором после завершения проекта она была с Цимбалюком.

«Я уже во Львове, ночую сегодня в гостинице уже сама, прошлый раз я здесь была с Тарасом», — написала Головчук.

Надин также показала забавное видео, как они на полу коридора в отеле ели борщ.

Напомним, во время специального выпуска «Холостяк. Жизнь после проекта» Тарас Цимбалюк и Надин Головчук сообщили, что они не вместе.