Большая победа для Джонни: Депп планирует вернуться в кино, а Эмбер Херд осталась у разбитого корыта

Хороший день вчера был для Джонни Деппа. Он выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд. О том, как актер планирует вернуться к жизни в Голливуде, расскажем далее.

58-летний актер получил в качестве компенсации от бывшей жены 15 миллионов долларов (к слову Эмбер получила гонорар за роль в "Аквамене" в размере 3 миллионов долларов, а это значит, что в будущем деньги за проекты, если они будут, она будет отдавать экс-супругу).

Эмбер Херд / Фото: Associated Press

В зале суда Джонни Депп не присутствовал. В отличие от Херд, которая сидела, опустив глаза. Актер в свою очередь должен выплатить Херд 2 миллиона долларов так, как фразу его адвоката, что Херд использует фальшивые обвинения в сексуальном насилии как щит признали клеветой. То есть, суд считает, что Херд могла подвергаться сексуальному насилию, о котором писала в своей статье для Washington Post, но не со стороны Деппа. Напомним, в апреле 2022 года Депп подал иск в суд против Эмбер Херд из-за статьи для Washington Post, в которой актриса рассказала, что ее бывший муж тиран, а она – жертва сексуального насилия. При этом имя Деппа не называлось, а как-бы считывалось между строк. Депп подал иск на 50 миллионов долларов, а Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Судебная тяжба длилась 6,5 недель в прямом эфире.

Эмбер Херд / Фото: Associated Press

После выигрыша в суде Депп планирует возвращение в кино, ведь теперь у него есть прекрасная возможность перезагрузить свою карьеру, которая стала на паузу после первого судебного процесса экс-супругов в 2018 году. Тогда актриса поделилась с британским таблоидом The Sun, что Джонни наркоман, жестокий абьюзер и тиран. Депп в свою очередь уверял, что Эмбер лжет, и подал иск в суд против издания The Sun. Но суд проиграл.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

Теперь актер и музыкант может строить карьерные планы и жить дальше. Как пишет Daily Mail, в этом году он планирует выпустить альбом с легендой гитары Джеффом Беком, который они написали вместе, когда Депп жил много месяцев в доме Бека в Сассексе. Он также планирует начать снимать артхаусные фильмы.

Его юридическая команда приветствовала приговор, а британская юридическая фирма Schillings заявила, что они «очень счастливы за него».

В частности, его адвокаты сочли важным признание Херд в том, что она не пожертвовала на благотворительность 7 миллионов долларов (5,6 миллиона фунтов стерлингов) из своего бракоразводного процесса, как она утверждала в Лондоне, фактически признав, что она дала ложные показания в Высоком суде в 2020 году.

Эмбер Херд / Фото: Associated Press

"Мы рады, что Джонни получил возможность объяснить, через что он прошел, каким бы болезненным это ни было. После судебного решения в Великобритании Джонни сказал, что это не изменит его стремления говорить правду, что его решимость остается твердой и что он намерен доказать, что обвинения против него были ложными. Мы считаем, что теперь ему наконец удалось добиться этого, и мы очень рады за него", - сказал представитель компании Schillings.

Новое направление в карьере Депп начнет практически с нуля в финансовом отношении. В суде в Великобритании в 2020 году выяснилось, что за свою карьеру он заработал до 400 миллионов фунтов стерлингов. Теперь он надеется восстановить свою кинокарьеру, которая зашла в тупик после того, как он проиграл лондонский иск о клевете и согласился отказаться от участия в спин-оффе Гарри Поттера "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

Джонни Депп / Фото: Associated Press

А вот у Эмбер теперь с карьерой в Голливуде могут начаться проблемы. Петиция с требованием снять ее с фильма "Аквамен 2" прошлой ночью набрала рекордные четыре миллиона подписей.

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