Большая семья на отдыхе: Нара Баптиста показала фото с возлюбленным Венсаном Касселем, его мамой и дочерью
Модель поделилась в Сети, чем занималась последнюю неделю.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста провела небольшой отпуск на вилле, где отдыхала вместе со своей мамой, сыном, возлюбленным — 58-летним актером Венсаном Касселем, и его семьей — мамой Сабиной Кассель, дочерью от Моники Беллуччи — 21-летней Девой и ее парнем, а также с друзьями.
На нескольких фото Нара позировала в ярко-красном бикини. Фигура модели, которая 7 января впервые стала мамой, родив сына Каэтано, выглядит потрясающе.
Также она показала Венсана, который держит на руках их общего ребенка.
Деву Кассель, которая запечатлена со своим бойфрендом Солом Нанни — они играют с Каэтано.
А также свою маму и маму актера Касселя — Сабину, которая наблюдает за ползающем внуком.
Напомним, Баптиста и Кассель начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. О том, где произошло их знакомство, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро и он свободно говорит по-португальски. Их общий сын Каэтано стал для Венсана четвертым ребенком.
