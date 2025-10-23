Большая семья на отдыхе: Нара Баптиста показала фото с возлюбленным Венсаном Касселем, его мамой и дочерью

Нара Баптиста

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста провела небольшой отпуск на вилле, где отдыхала вместе со своей мамой, сыном, возлюбленным — 58-летним актером Венсаном Касселем, и его семьей — мамой Сабиной Кассель, дочерью от Моники Беллуччи — 21-летней Девой и ее парнем, а также с друзьями.

Нара Баптиста, Дева Кассель, мама Венсана Касселя и др.

На нескольких фото Нара позировала в ярко-красном бикини. Фигура модели, которая 7 января впервые стала мамой, родив сына Каэтано, выглядит потрясающе.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Также она показала Венсана, который держит на руках их общего ребенка.

Венсан Кассель

Деву Кассель, которая запечатлена со своим бойфрендом Солом Нанни — они играют с Каэтано.

Дева Кассели и Сол Нанни

Нара Баптиста с сыном

А также свою маму и маму актера Касселя — Сабину, которая наблюдает за ползающем внуком.

Мама Нары Баптисты с внуком и Венсан Кассель (на заднем плане)

Мама Венсана Касселя с внуком

Напомним, Баптиста и Кассель начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. О том, где произошло их знакомство, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро и он свободно говорит по-португальски. Их общий сын Каэтано стал для Венсана четвертым ребенком.

Ранее Нара Баптиста опубликовала в своем Instagram серию снимков из своей новой фотосессии, в которой она примерила стильные и даже экстравагантные образы.