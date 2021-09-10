Больше не блондинка: Кэндис Свэйнпоул появилась на церемонии с кардинально другим цветом волос

Больше не блондинка: Кэндис Свэйнпоул появилась на церемонии с кардинально другим цветом волос

В Нью-Йорке состоялась 8-я ежегодная премия Fashion Media Awards. В рамках этой церемонии вручаются премии за достижения в модной индустрии.

Среди звездных гостей, посетивших светское мероприятие, была 32-летняя южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул. Модель, которая недавно только вернулась из отпуска в Италии, удивила поклонников и своих звездных коллег кардинальной сменой имиджа.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

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Звезда перекрасила белокурые волосы в темный цвет, и теперь она шатенка. Кэндис надела короткое черное платье с несколькими круглыми вырезами, расшитыми сверкающими камнями, и лаковые сапоги-ботфорты на каблуках. У модели был аккуратный французский маникюр, несколько колец на пальцах, маленькие серьги-колечки и легкий макияж со стрелками. Волосы, которые теперь темные, Свэйнпоул собрала в хвост, оставив спереди длинную прядь, спадающую на лицо.

Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

Интересно будет увидеть и другие прически Кэндис с новым цветом волос. В Instagram Stories модель показала процесс стрижки и покраски волос.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

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