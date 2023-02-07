Больше не блондинка: певица Элли Голдинг кардинально изменила имидж

Изменения во внешности Элли бывают очень редко, поэтому ее решение перекрасить волосы очень удивило.

Британскую певицу Элли Голдинг сфотографировали папарацци в Лондоне, после интервью на BBC Studios, где она еще и под аккомпанемент живых инструментов спела свой сингл Like A Saviour, релиз которого состоялся 1 февраля.

Звезда была одета в нежную блузу, плечи у которой были полностью открытыми. Украшали вещь горизонтальные рюши и гламурные пуговицы в виде кристаллов.

Образ певицы дополнили черные брюки с высокой посадкой, ботинки и необычная прическа, в которой у Элли была челка. Также она кардинально изменила цвет волос став шатенкой, хотя еще недавно она была блондинкой.

Элли Голдинг / Фото: Getty Images

Судя по Instagram девушки, челку она не отрезала, а просто заколола прядь волос так, чтобы она падала на лоб.

Элли Голдинг / Фото: Instagram Элли Голдинг

Читайте также: