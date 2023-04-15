Больше не блондинка: стильную Ким Кардашьян запечатлели в Лос-Анджелесе

Ким Кардашьян попала под прицел фотографов, когда шла на баскетбольный матч своей дочери в Таузенд-Оукс, в Лос-Анджелесе.

Звезда в который раз продемонстрировала свои формы, надев широкие джинсы с высокой талией и обтягивающую черную водолазку. Обута была в остроносые сапоги цвета денима на шпильках.

42-летняя основательница бренда нижнего белья SKIMS недавно снова перекрасилась в брюнетку из блондинки. Длинные черные волосы Ким распустила и надела крупные солнцезащитные очки.

Пухлые губы знаменитость подчеркнула блеском.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Напомним, недавно папарацци фотографировали старшую сестру Ким – Кортни Кардашьян на прогулке с мужем-рокером. Кортни наоборот перекрасилась в белый цвет. Она прогуливалась одетая в белой футболке и коротких леопардовых шортах.

Ким Кардашьян совсем недавно была блондинкой / Фото: Getty Images

Читайте также: