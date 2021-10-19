Больше не хочет быть мальчиком: дочь Анджелины Джоли впервые вышла на красную дорожку в платье

Больше не хочет быть мальчиком: дочь Анджелины Джоли впервые вышла на красную дорожку в платье

Девочка очень похожа на свою знаменитую маму.

Появление Анжелины Джоли на красной дорожке в Лос-Анджелесе стало настоящим событием, ведь мало того, что актриса вышла в свет, так с ней еще и были пятеро с ее детей (не хватало только 17-летнего сына актрисы Пакса). Поскольку на публике все вместе они не появлялись довольно долго, особое внимание было направлено на детей.

Анджелина Джоли / Getty Images

Удивила старшая дочь Анджелины Джоли Шайло. Сейчас ей 15 лет и впервые за много лет она появилась на публике в платье.

На протяжении всего детства Шайло категорически отказывалась носить платья и другую "девчачью" одежду, просила называть ее Джон и даже в Сети неоднократно появлялись слухи, что девочка хочет сменить пол. Знаменитые родители никогда не мешали дочери самовыражаться и с детства позволяли ей носить то, что она хотела.

На премьере фильма "Вечные" девушка вышла на красную дорожку с семьей, на ней был бежевый сарафан с ассиметричным подолом, а волосы она собрала в пучок. Стоит отметить, что Шайло очень похожа на свою знаменитую маму.

Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт / Associated Press

Более того, наряд от бренда Gabriela Hearst, который надела девочка, ранее принадлежал ее маме. В этом сарафане Джоли появлялась летом на одной из пресс-конференций посвященных острой необходимости охраны пчел. Для Шайло подол отрезали, а остатками ткани задекорировали верх платья. Получилось креативно.

А так Шайло одевалась раньше:

Анджелина Джоли / Associated Press

Анджелина Джоли / Associated Press

Анджелина Джоли / Getty Images

Шайло Джоли-Питт / Associated Press

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