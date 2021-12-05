Больше не сверкает бюстом: Билли Айлиш в любимом оверсайз-образе появилась на дорожке

Больше не сверкает бюстом: Билли Айлиш в любимом оверсайз-образе появилась на дорожке

19-летняя американская певица и автор песен Билли Айлиш посетила церемонию Music Hitmakers 2021 года от издания Variety.

Уже пятый год подряд издание Variety выбирает своих фаворитов. В этом году Билли оказалась победительницей в номинации "Песня года в кино".

Билли Айлиш / Associated Press

На дорожке знаменитость появилась в оверсайз-пальто винного цвета, подобрав под низ удлиненную трикотажную кофту и брюки чуть темнее по цвету. А обута артистка была в сапоги-луноходы Raf Simons.

У нее на шее сверкало несколько золотых подвесок, макияж был максимально естественный и она надела очки от солнца.

Билли Айлиш / Associated Press

Похоже, времена, когда Билли выходила на дорожку в прозрачных блузах и в меху канули в лету. Певица решила вернуться не только к любимому стилю, в котором, безусловно, комфортнее позировать перед камерами, но и к черному цвету волос.

Билли Айлиш / Associated Press

Да и свой пышный бюст, как во время церемонии LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе Айлиш больше не показывает публике.

Билли Айлиш / Associated Press

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