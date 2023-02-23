Больше не в депрессии: Талула Уиллис в розовом бикини станцевала возле бассейна

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса – Талула – открыто рассказывала о своей борьбе с депрессией, но сейчас настроение девушки, похоже, прекрасное.

В своем блоге в Instagram Талула опубликовала ролик, в котором показала, как танцует в розовом бикини на фоне бассейна, а потом ныряет в воду. 29-летняя Уиллис может похвастаться отличной фигурой.

Ролик Талула подписала так: "Мне было очень грустно, очень долго. Но я помню, кто я, спасибо всем, кто любил меня все это время, я рада, что наконец-то попала на вечеринку", - подписала забавное видео девушка. Она опубликовала и другие видео с таких "вечеринок".

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Напомним, Талула Уиллис уже давно ведет здоровый и образ жизни, основанный на воздержании от алкоголя. К такому решению девушка пришла после того, как боролась с зависимостью от наркотиков и алкоголя.

Завязали с алкоголем и ее мать Деми Мур, она не употребляет уже 10 лет, а также сестра Скаут.

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