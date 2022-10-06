Больше не вместе: Жизель Бундхен и Том Брэди наняли адвокатов по бракоразводным процессам

Бразильская супермодель Жизель Бундхен и ее муж - игрок в американский футбол - Том Брэди, согласно информации, которая давно просочилась в прессу, находятся на грани развода. И даже наняли адвокатов по бракоразводным процессам.

Сразу несколько источников эксклюзивно для Page Six рассказали о том, что пара готовится к тому, чтобы разделить имущество и развестись. В течение последних нескольких недель ходили слухи, что Жизель и Том живут отдельно после крупной ссоры, а теперь обдумывают, как разделить свою многомиллионную империю.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

На днях Жизель Бундхен была замечена в Майами, она направлялась на тренировку в спортзал. На снимках, опубликованных Daily Mail, видно, что на пальце у модели нет кольца.

О вероятном разводе пары заговорили после того, как Жизель отсутствовала на нескольких последних играх мужа, хотя раньше всегда приезжала его поддержать и часто брала с собой детей. Пара воспитывает двоих детей – 12-летнего сына Бенджамина и 9-летнюю дочь Вивиан. Поженились Жизель и Брэди в 2009 году, а до этого встречались два года.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

У супругов есть совместная недвижимость, которая оценивается в 26 миллионов долларов. Совсем недавно они приобрели дом за 17 миллионов долларов на острове Индиан-Крик, в Майами, в районе, который в шутку называют "Бункером миллиардеров".

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

Также есть квартира в роскошном здании Tribeca в Нью-Йорке стоимостью 3,6 миллиона долларов и недвижимость стоимостью 5,7 миллиона долларов в эксклюзивном клубе Майка Мелдмана в Йеллоустоуне, в Монтане.

Но дом, который больше всего любит Бундхен, - это дом пары на полуострове Никойя, в Коста-Рике, где семья часто отдыхала на протяжении многих лет.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

Личное состояние Тома Брэди оценивается в 250 миллионов долларов, примерно в таком же диапазоне находится и состояние Жизель Бундхен. Несмотря на то, что она не так часто сейчас снимается в рекламе и в фотосессиях, а карьеру подиумной модели завершила, ей удавалось продолжать получать огромную зарплату с тех пор, как она работала "ангелом" Victoria's Secret.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Фото: Associated Press

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