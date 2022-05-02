"Бомбы будут лететь, а мы будем огород садить": Ирина Федишин показала снимки с цапкой в руках

"Бомбы будут лететь, а мы будем огород садить": Ирина Федишин показала снимки с цапкой в руках

Артистка помогла маме посадить картошку.

Ирина Федишин вместе с семьей посадила картошку на мамином огороде. Певица опубликовала фотографии с грядки, где запечатлена в джинсах, кофте и с цапкой в руках. Рядом с ней позировал младший сын.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Звезда призналась, что в этом году они не планировали садить картофель, но из-за войны решили все-таки это сделать, чтобы иметь урожай и делиться им с теми, кто будет в этом нуждаться. Она также призвала фолловеров тоже садить огород.

"А я уже посадила картофель. В этом году посадка не планировалась, даже мама сказала, что больше садить не будем. Но война изменила все планы… Дай Бог, чтобы тот картофель был вдоволь и мы могли его купить. Но время такое, что нужно сажать, и не только для себя, но и чтобы поделиться с другими.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Тому, кто имеет такое счастье, выходите в свой огород. Украинский народ умеет и воевать, и петь, и огород сажать!

Украину не испугаешь! Бомбы будут лететь, а мы будем садить огород!

ps: еду еще к маме досадить грядки.

А вы будете сажать картофель?" – написала Федишин.

Напомним, певица опубликовала аудиосообщение от знакомой из Мариуполя и призвала спасти людей.

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