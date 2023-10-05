Борьба за выживание: в Сети появился трейлер фильма "Голодные игры"

В Сети появился трейлер приквела "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" от режиссера Фрэнсиса Лоуренса.

Главные роли в ленте исполнили молодые голливудские звезды: иконический образ молодого будущего диктатора Панему Корнелиуса Сноу играет Том Блит ("Позолоченный век", "Билли Кид" и "Робин Гуд"), роль трибута из 12-го округа исполнила Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история", "Шазам. Ярость богов"), а в роли сестры Корнелиуса Сноу появится звезда шоу "Эйфория" Хантер Шафер.

На экране мы также увидим Виолу Дэвис, Питера Динклейджа и Джейсона Шварцмана. Саундтрек к фильму создал Джеймс Ньютон Ховард.

Лента основана на одноименном бестселлере американской писательницы Сюзанны Коллинз и является приквелом к оригинальной трилогии "Голодные игры", которая разошлася тиражами в десятки миллионов копий.

В фильме речь идет о будущем 18-летнем антагонисте Кориолане Сноу (Том Блит). Его семья переживает сложные времена и у парня появляется шанс изменить свою судьбу. Его выбрали наставником юной Люси Грэй (Рейчел Зеглер) из Дистрикта 12 на Десятых юбилейных Голодных играх. Красивая и умная девушка всех приятно удивила: во время церемонии она дерзко пела и успешно выступила на арене со смертельными играми. А Кориолан начинает опасную игру ради победы на Играх и собственного будущего. Парень считает, что его инстинкты и политическая смекалка вместе с красотой и талантом Люси помогут занять вершину иерархии Панему. Именно гонки Сноу и Люси Грей за то, чтобы выжить, покажут, кто является певческой птичкой, а кто – змеей.

В украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" выйдет 16 ноября.

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