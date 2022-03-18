"Бородатая котомамуля": Алексей Суворовцев рассказал, как спасает брошенных хозяевами животных

После нападения России на Украину и обстрелов гражданских объектов сотни тысяч украинцы были вынуждены оставить свои дома.

К сожалению, иногда люди в спешке эвакуируются и не успевают забрать с собой домашних питомцев, ну, или надеются вскоре за ними вернуться, но не получается это сделать. Такие животные страдают на улице или закрыты в квартирах в одиночестве без воды и пищи.

Украинский актер Алексей Суворовцев занимается спасением как раз таких брошенных хозяевами животных. Об этом он рассказывает в своих соцсетях.

"Два напряженных, но очень продуктивных дня! За два дня было вызволено из закрытых квартир 10 котов, два хомяка, морская свинка, подобрана бульдожка, которую просто оставили погибать одну в подъезде, накормлены все встреченные бездомные животные, которых забрать пока нет возможности куда-то", - написал актер, называющий себя в шутку "бородатой котомамулей".

"Бородатая котомамуля продолжает спасательную операцию ваших пушисто-хвостатых друзей, закрытых, брошенных, перепуганных. Иногда найти животное, которое спряталось в квартире, доме, бывает очень сложно. Мне очень жаль, что к некоторым животным не получается совсем добраться, но я делаю все, что в моих силах. И еще раз прошу: НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ ОДНИХ! Не оставляйте их на "соседей, которые их покормят", потому что при первой же угрозе, последнее, о чем подумают соседи - так это о ваших животных! Есть случаи, где у одного хозяина по 5-7 брошенных хвостов! Зачем вы заводите СТОЛЬКО животных, чтобы потом их предать? Столько много вопросов и так мало ответов! Берегите себя!", - пишет Алексей.

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