Босиком и у рояля: грациозная Анджелина Джоли снялась для глянца

40-летняя голливудская актриса, обладательница двух "Оскаров" – Анджелина Джоли – стала главной звездой нового выпуска Hollywood Reporter. На обложке глянца звезда позировала у рояля и была одета в элегантное черное платье с полупрозрачным верхом и пуговицами на спине. Ее волосы распущены, а на лице – естественный макияж.

На других кадрах Анджелина запечатлена в черном боди и длинной плиссированной юбке.

В интервью журналу Джоли рассказала о своем возвращении в кинематограф после длительной паузы, о своей роли Марии Каллас и о фильме, военной драме "Без крови", где она выступила продюсером и режиссером.

"Дети подросли, стали более независимыми. Я менее нужна им и могу уезжать на разное время. И они достаточно взрослые, чтобы присоединиться ко мне на работе. Это новый период в нашей жизни. Я очень рада, что они с каждым днем ​​все больше и больше вступают в свои права", - рассказала актриса о том, почему вернулась к съемкам в кино.

Напомним, ранее Анджелина Джоли в платье с меховой горжеткой вышла на красную дорожку в Венеции. Актриса презентовала на 81-м Венецианском кинофестивале фильм "Мария", в котором сыграла главную роль.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

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