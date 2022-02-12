Ботинки Леди Гаги, низкие брюки и сумки-кастеты: вспоминаем легендарные вещи Александра Маккуина

11 февраля 2022 года исполнилось 12 лет со дня смерти знаменитого британского дизайнера.

Ли Александр Маккуин родился в Луишеме, Лондон, в семье простых британцев. Его отец работал таксистом, а мать преподавала. В 16 лет он бросил школу и нашел работу на Сэвил-Роу, улице в лондонском районе Мейфэр, известной магазинами мужских костюмов. Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, а затем перешел в Gieves and Hawkes. Именно здесь Александр понял, что хочет посвятить свою жизни созданию красивой одежды.

Решив продолжать карьеру и учится новому, Маккуин устраивается работать театральным дизайнером. В это время он создает свой фирменный драматический стиль одежды, который стал визитной карточкой его более позднего творчества как самостоятельного дизайнера. Затем Маккуин уехал из Лондона на короткое время в Милан, где работал помощником дизайнера у итальянского модельера Ромео Джильи.

Александр Маккуин / Getty Images

По возвращении в Великобританию Маккуин поступил в Центральный колледж искусства и дизайна Сент-Мартина, где получил степень магистра в области дизайна одежды в 1992 году. Коллекция, которую он создал в качестве финального проекта для получения степени, была вдохновлена Джеком Потрошителем и прославилась тем, что ее целиком выкупила известный лондонский стилист Изабелла Блоу.

Вскоре после получения диплома Александр начал развивать собственный бизнес и имя, концентрируясь при это на одежде для женщин. Его наряды были провокационными, всегда выражала его мысли, его прошлое и настоящее, его представления о мире, в котором он добился значительных успехов.

Но, к сожалению, творчество не помогло дизайнеру справиться с его внутренними демонами, и в возрасте 40 лет он покончил жизнь самоубийством, повесившись в собственной квартире. Главную роль в этом сыграла тревожность и депрессивное расстройство, от которого он страдал. Предположительно, на его фатальное решении повлияла смерть матери, которая скончалась неделей ранее.

Тем не менее за свою короткую жизнь дизайнер успел не только создать громкое имя, но и поработать с таким гигантом модного бизнеса, как бренд Givenchy, одевать Бьорк и Боуи, создать много скандальных коллекций и культовых вещей, ставших неотъемлемым символом поп-культуры, которые мы вам предлагаем вспомнить.

Штаны bumster

Трудно поверить, но молодой Маккуин добился своего первого большого успеха благодаря штанам. Но не обычным, конечно же, а с очень низкой посадкой. Брюки в результате получили название "bumster" (бомж). Он представил их миру в коллекции осень-зима 1993 года.

Александр Маккуин / Getty Images

Ботинки Armadillo

Одной из самых узнаваемых вещей, созданных дизайнером, стали невероятные фантастические ботинки Armadillo ("броненосцы") высотой 30 см, созданные для коллекции Plato’s Atlantis весна-лето 2010. Модель очень отличается от обычной обуви. Неоднократно в подобных ботинках-броненосцах мы видели и певицу Леди Гагу, она даже снялась в них в своем клипе Bad Romance.

Каждая такая пара была сделана вручную в Италии в ходе сложного процесса, который длился пять дней и с участием 30 человек.

Александр Маккуин / Getty Images

Сумки с кастетом и черепами

Это был настоящий хит. Многие модные бренды пытались скопировать эту вещь, но, конечно же, аксессуары от Alexander McQueen были сделаны на высшем уровне и с использованием драгоценностей и стразов Swarovski. Еще до сих пор можно увидеть в коллекциях его бренда черепа и эти знаменитые кастеты.

Александр Маккуин / Getty Images

Нельзя также не вспомнить его легендарные показы, вещи из которых были просто произведением искусства. В своих работах он часто обращался в потустороннему миру, смерти и природе. Поэтому предлагаем рассмотреть некоторые яркие модели из его коллекций.

Александр Маккуин / Associated Press

Александр Маккуин / Associated Press

Александр Маккуин / Associated Press

Александр Маккуин / Associated Press

Александр Маккуин / Associated Press

Александр Маккуин / Associated Press

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