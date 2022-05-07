"Боже, яке кончене": Виктория Булитко записала песню про путинский режим, которую поют уже даже маленькие украинцы

"Боже, яке кончене": Виктория Булитко записала песню про путинский режим, которую поют уже даже маленькие украинцы

Украинская актриса и участница "Дизель-шоу" Виктория Булитко записала песню про путинский режим.

Видео Виктория опубликовала в Instagram и TikTok. Композицию назвала песня "Про этих", и написала в подписи, что вдохновилась Алексеем Дурневым @oleksii_durniev, который создал одноименный телеграмм-канал и регулярно рассказывает о всех странностях российских "инста-львиц" и блогеров.

В Instagram уже начали перепевать хит Булитко. Пользователь из Одессы @liudmyla_pavlyshyn запостила видео, как песню поет маленькая одесситка. В комментариях старания девочки пользователи оценили, многие написали, что девочка талантливая и будущая актриса.

А сама Виктория Булитко перепостила видео у себя на странице.

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