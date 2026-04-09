Брат Кэтрин О'Хары раскрыл подробности о последних днях жизни "мамы Кэвина" из "Один дома"
Голливуд был охвачен трауром после смерти Кэтрин О’Харі 30 января в возрасте 71 года от легочной эмболии, причиной которой стал рак прямой кишки.
Брат актрисы, Майкл П. О’Хара, пролил новый свет на то, как она себя чувствовала в конце жизни, а также рассказал о трогательном сне, который ему приснился о ней незадолго до смерти Кэтрин.
В своем подкасте «Мечты наших любимых» Майкл рассказал, что его сестра в конце концов почти перестала разговаривать.
«Она не очень хотела разговаривать по телефону… И она жила не поблизости, а в Лос-Анджелесе», — добавил он.
В дни, предшествовавшие ее смерти, Майклу приснился сон, в котором он обнимал свою сестру, и он истолковал это как «своего рода прощание», пишет Daily Mail.
«Я всегда дорожу моментами, когда могу встретиться с любимым человеком во сне. Как ни странно, за несколько дней до смерти моей сестры мне приснился сон, в котором я обнимала ее, это было очень красиво. Думаю, это было своего рода прощание», — рассказал мужчина.
Майкл О’Хара говорит, что считает, что его сестра «очень счастлива» в потустороннем мире».
«У всех нас есть свой опыт, связанный с нами и нашими умершими близкими, и мы все взаимосвязаны, и любовь, знаете ли, продолжается, несмотря ни на что. Они всегда с нами», — добавил он.
