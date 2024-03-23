Брат принцессы Дианы поддержал Кейт Миддлтон, когда она сообщила, что у нее рак

59-летний Чарльз Спенсер выразил свою поддержку принцессе Уэльской после того, как в пятницу, 22 марта, она публично сообщила, что у нее рак и она проходит курс химиотерапии.

После этого грустной новости, младший брат покойной принцессы Дианы и дядя принца Уильяма, опубликовал короткий, но трогательный пост, в котором похвалил Кэтрин.

"Невероятная выдержка и сила", - написал девятый граф Спенсер в своем посте в Instagram и опубликовал скриншотом из видео из обращения Кейт.

Также публично слова поддержки принцессе выразил ее младший брат Джеймс Миддлтон. Он поделился на своей странице милой детской фотографией, на которой запечатлен вместе с Кейт. Король Чарльз, конечно же, тоже сказал приятные слова любимой невестке, отметив, что "гордится Кэтрин за ее смелость рассказать об этом".

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