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Брат принцессы Уэльской впервые стал отцом - СМИ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
4252
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Брат принцессы Уэльской впервые стал отцом - СМИ

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Getty Images

Новоиспеченных родителей заметили на прогулке в Лондоне.

Младший брат принцессы Уэльской - Джеймс Миддлтон - и его супруга Ализе Тевенет впервые стали родителями. Об этом сообщило Daily Mail и опубликовало снимки пары, на которых те были запечатлены на прогулке с коляской в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Кто именно родился у пары, пока неизвестно, поскольку официальных заявлений они не делали. Джеймс и его супруга Ализе объявили о том, что ждут ребенка, летом этого года. Тогда младший брат принцессы Уэльской опубликовал снимок беременной возлюбленной вместе с одной из их собак по имени Мейбл.

Джеймс и Ализе поженились в 2021 году. Ребенок стал седьмым внуком для Кэрол и Майкла Миддлтон – родителей Джеймса, и новым двоюродным братом или двоюродной сестрой троих детей принцессы Кейт и принца Уильяма - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также троих детей Пиппы Миддлтон - Артура, Грейс и Роуз.

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Дата публикации
Просмотры
4252
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