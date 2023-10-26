Брат принцессы Уэльской впервые стал отцом - СМИ

Младший брат принцессы Уэльской - Джеймс Миддлтон - и его супруга Ализе Тевенет впервые стали родителями. Об этом сообщило Daily Mail и опубликовало снимки пары, на которых те были запечатлены на прогулке с коляской в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Кто именно родился у пары, пока неизвестно, поскольку официальных заявлений они не делали. Джеймс и его супруга Ализе объявили о том, что ждут ребенка, летом этого года. Тогда младший брат принцессы Уэльской опубликовал снимок беременной возлюбленной вместе с одной из их собак по имени Мейбл.

Джеймс и Ализе поженились в 2021 году. Ребенок стал седьмым внуком для Кэрол и Майкла Миддлтон – родителей Джеймса, и новым двоюродным братом или двоюродной сестрой троих детей принцессы Кейт и принца Уильяма - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также троих детей Пиппы Миддлтон - Артура, Грейс и Роуз.

Читайте также: