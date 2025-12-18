- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 269
- Время на прочтение
- 1 мин
Бразильская модель Жизель Оливейра позировала в пикантном костюме Санты
Девушка примерила комплект винтажного нижнего белья.
32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра поделилась в своем Instagram несколько фото, на которых она позирует в пикантном костюме миссис Санта-Клаус: на ней розовый бюстгальтер, мини-юбка с кружевом и мехом, а также шапка с помпоном.
Как оказалось, это винтажный комплект из коллекции Santa Baby известного бренда нижнего белья Victoria’s Secret, которая выпускалась в начале 2000-х годов.
«Рождество приближается», — написала Жизель под снимками.
Напомним, Жизель Оливейра — бразильская модель, прославившаяся благодаря участию в показах Victoria’s Secret и сотрудничеству с ведущими модными брендами.
Ранее Жизель Оливейра сверкнула ягодицами на пляже. Девушка отдохнула на пляже в родной Бразилии.