Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Бразильская модель Жизель Оливейра позировала в пикантном костюме Санты

Девушка примерила комплект винтажного нижнего белья.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра поделилась в своем Instagram несколько фото, на которых она позирует в пикантном костюме миссис Санта-Клаус: на ней розовый бюстгальтер, мини-юбка с кружевом и мехом, а также шапка с помпоном.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Как оказалось, это винтажный комплект из коллекции Santa Baby известного бренда нижнего белья Victoria’s Secret, которая выпускалась в начале 2000-х годов.

«Рождество приближается», — написала Жизель под снимками.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Напомним, Жизель Оливейра — бразильская модель, прославившаяся благодаря участию в показах Victoria’s Secret и сотрудничеству с ведущими модными брендами.

Ранее Жизель Оливейра сверкнула ягодицами на пляже. Девушка отдохнула на пляже в родной Бразилии.

