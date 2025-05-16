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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Бразильская модель Жизель Оливейра сверкнула ягодицами на пляже

Девушка отдохнула на пляже в родной Бразилии.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных на пляже в Рио-де-Жанейро. Девушка позировала в малиновом бикини с люрексом и на цепочках.

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Свой пляжный лук она дополнила полосатой бело-розовой рубашкой, малиновой повязкой на бедрах, а также заколками с искусственными цветами в волосах.

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

К слову, подобные купальники с люрексом, а также с металлическим блеском — тренд летнего сезона 2025.

На некоторых фото Жизель позировала с коктейлем в целом кокосе.

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Напомним, Жизель Оливейра — бразильская модель, прославившаяся благодаря участию в показах Victoria’s Secret и сотрудничеству с ведущими модными брендами.

/ © Instagram Жизель Оливейра

© Instagram Жизель Оливейра

Ранее, напомним, Жизель Оливейра вышла на прогулку в кепи от Руслана Багинского.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
222
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