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- Шоу-бизнес
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Бразильская модель Жизель Оливейра сверкнула ягодицами на пляже
Девушка отдохнула на пляже в родной Бразилии.
32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных на пляже в Рио-де-Жанейро. Девушка позировала в малиновом бикини с люрексом и на цепочках.
Свой пляжный лук она дополнила полосатой бело-розовой рубашкой, малиновой повязкой на бедрах, а также заколками с искусственными цветами в волосах.
К слову, подобные купальники с люрексом, а также с металлическим блеском — тренд летнего сезона 2025.
На некоторых фото Жизель позировала с коктейлем в целом кокосе.
Напомним, Жизель Оливейра — бразильская модель, прославившаяся благодаря участию в показах Victoria’s Secret и сотрудничеству с ведущими модными брендами.
Ранее, напомним, Жизель Оливейра вышла на прогулку в кепи от Руслана Багинского.