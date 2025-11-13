ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
551
1 мин

Брэд Питт отрастил усы и вышел в свет с девушкой: редкое появление пары на публике

Пара пришла поддержать друга и коллегу — актера Джорджа Клуни — с премьерой его фильма «Джей Келли».

Юлия Каранковская
Брэд Питт

Брэд Питт / © Associated Press

61-летний Брэд Питт вышел в свет со своей девушкой Инес де Рамон в Лос-Анджелесе.

Брэд немного изменил имидж и отрастил усы и бакенбарды — это необычное решение для актера. Также он надел на светское мероприятие худи с капюшоном и джинсы зеленого цвета. Инес же была в лаконичном трикотажном платье и с сумкой Chanel через плечо — моделью, которая никогда не выходит из моды.

Инес де Рамон, Брэд Питт и Ив Хьюсон / © Getty Images

Инес де Рамон, Брэд Питт и Ив Хьюсон / © Getty Images

Также с ними сфотографировалась актриса Ив Хьюсон — дочь Эли Хьюсон и вокалиста группы U2 Боно. Она сыграла в фильме с Клуни, поэтому также вышла на красную дорожку.

Напомним, что Питт и Инес вместе с 2022 года. Официально они вышли вместе в свет как пара только летом прошлого года — после развода Инес с мужем, звездой «Дневников вампира» Полом Уэсли.

551
